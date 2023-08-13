Васильев о матче с «Факелом»: Во втором тайме футбола было меньше, чем борьбы

Полузащитниквысказался о победе своей команды в матче РПЛ с(2:0).

«Наверное, игра пошла немного иначе. "Факел" такая команда, что гораздо больше борется. Они низом не начинают, всё время выбивают мяч в борьбу. В первом тайме у нас получилось держать мяч, контролировали игру.

Во второй половине встречи они навязали нам свою игру, из-за этого концовка получилась нервной.

Очень много борьбы. Во втором тайме футбола было меньше, чем борьбы. Мы хотим играть больше с мячом, старались это делать сегодня», — передает слова Васильева Чемпионату.

После этого матча «Зенит» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем матче петербургская команда встретится 20 августа со «Спартаком».