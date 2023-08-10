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    «Реал» может подписать Де Хеа

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    Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает Sky Sports.

    Давид Де Хеа
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    Давид Де Хеа

    Стало известно, что основной голкипер «сливочных» Тибо Куртуа получил травму разрыва крестообразных связок на тренировке и выбыл на долгий срок. В связи с этим, боссы «Реала» видят в Де Хеа замену Куртуа.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» принял решение не продлевать контракт с испанским голкипером этим летом. Де Хеа стал свободным агентом.

    Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.

    В прошлом сезоне испанец провел 38 матчей за «МЮ» в АПЛ, в 18-и из которых сыграл на ноль.

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