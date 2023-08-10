«Реал» может подписать Де Хеа

Экс-вратарьможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает Sky Sports.

Стало известно, что основной голкипер «сливочных» Тибо Куртуа получил травму разрыва крестообразных связок на тренировке и выбыл на долгий срок. В связи с этим, боссы «Реала» видят в Де Хеа замену Куртуа.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» принял решение не продлевать контракт с испанским голкипером этим летом. Де Хеа стал свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.

В прошлом сезоне испанец провел 38 матчей за «МЮ» в АПЛ, в 18-и из которых сыграл на ноль.