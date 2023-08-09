Титов о зрелищном матче «Спартака» и «Пари НН»: Для тренеров это трагедия

Бывший капитан «Спартака»поделился мнением о победе красно-белых над(5:4) во втором туре группового этапа Кубка России.

«Для обычного болельщика такой матч — настоящий подарок: будний день, вечер, не ждешь яркого футбола, а тут девять забитых мячей, хотя могло быть и больше, интрига до последних секунд.

Для тренеров же это трагедия пропустить пять и четыре мяча соответственно. Свинову представилась возможность сыграть на ноль, но, к сожалению, не вышло, и винить‑то вратаря особо не в чем.

"Спартак" есть "Спартак". Со временем Константина Ивановича Бескова с ним было весело, и романцевский "Спартак" отличался яркими матчами. Сразу на ум приходит 4:3 с "Торпедо". Понятно, что турнирная ситуация в Кубке России позволяла даже проиграть "ПАРИ НН", но команда проявила характер и одержала пятую победу в сезоне подряд. Это здорово, что "Спартак" вновь на первых полосах газет и в выпусках новостей, и о нем говорят только хорошее. Нам, спартаковцам, приятно подобное.

В первые 15 минут счет был 2:0, надо было забивать еще один‑два и закрывать игру. Мы обычно так и делали, игра получается, всем весело — как тренировка в хорошем настроении, когда ты можешь где‑то ошибиться на чужой половине, рискнуть. А вчера пропустили, тут же вернули преимущество в два мяча и бросили играть. Было видно, что команда вышла с настроением, что игра сделана.

Честь и хвала Сергею Юрану за такой матч, команда играет в футбол. Разве что с "Зенитом" они остались в меньшинстве и ушли в глухую оборону, но это вполне объяснимо. Я как раз и боялся, что нижегородцев может прорвать, и случилось это в игре со "Спартаком".

Не могу сказать, что у москвичей был резервный состав, даже Бальде сидит на скамейке. У "Спартака" сегодня нет разделения на резерв и основу, это 20–23 футболиста, которые конкурируют за место в старте. Видим, как окреп и возмужал Игнатов, по футбольному стал наглым. Дай бог, чтобы он дальше так играл, забивал и раздавал передачи.

У меня был прогноз на победу минимум в один мяч, и я ждал этого гола Квинси. В концовке "Спартак" мог забивать и шестой, но при атаке три в два Промес выбрал неправильный адрес для передачи. 6:4 — это был бы хоккей! Если кто не смотрел матч и увидел бы утром только счет, подумал бы, что была серия пенальти.

В прошлом сезоне веселой командой был "Оренбург", в матчах которого в среднем забивалось 3,8 гола. "Спартак" сейчас опережает его с запасом, и, если так дальше будет продолжаться, "красно‑белые" могут установить рекорд чемпионатов России», — приводит слова Титова «Матч ТВ».