Орлов: «Спартак» пока не играл с претендентами на медали

Комментаторвысказался по поводу лидерствав турнирной таблице РПЛ.

«Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает. Отрыв от "Спартака" уже пять очков? Ну и что? До 58-й минуты красно-белые не сильно выделялись в игре с "Рубином". Да, красно-белые в итоге взяли верх, но пока они все-таки не встречались с претендентами на медали.

При всем уважении к вратарям и защитникам "Спартака" ошибки по-прежнему остались. Атака, конечно, мощная, но нужен ведь и баланс. Не забывайте, что прошло только три тура. Обычно какой-то расклад вырисовывается после шестого. Рано делать глобальные выводы. Но ведь и "Спартак" не сможет пройти всю дистанцию без потерь. Все впереди», — сказал Орлов «СЭ».

Ранее «Спартак» в Казани разгромил «Рубин» со счетом 4:1.