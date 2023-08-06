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    «Ахмат» в гостях обыграл «Сочи» в матче РПЛ

    «Сочи» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Ахмат» одержал победу над «Сочи» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    На 36-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Ахмата». Полузащитник Кристиан Нобоа уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Это был последний гол сочинцев.

    Уже спустя 7 минут «Ахмат» сравнял счет. Отличился форвард Владимир Ильин, успешно пробив головой.

    В самой концовке первого тайма грозненцы и вовсе вышли вперед. На 45+3-й минуте полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев, забив гол с дальней дистанции. Без шансов для вратаря соперника.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Ахмат 1:2
    Голы: 1:0 Кристиан Нобоа (пенальти) (36'), 1:1 Владимир Ильин (42'), 1:2 Артём Тимофеев (45+3') Сочи: Николай Заболотный, Вячеслав Литвинов, Ванья Дркушич, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Miguel, Лука Джорджевич, Артур Юсупов Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Евгений Харин, Иван Олейников, Владислав Камилов, Владимир Ильин, Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Мохамед Конате Предупреждения: Лука Джорджевич (50'), Ясмин Челикович (90+4')

    После этого матча «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ (3 очка), а «Сочи» располагается на 11-й позиции (3).

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