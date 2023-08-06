«Сочи» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу над(2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

На 36-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Ахмата». Полузащитник Кристиан Нобоа уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Это был последний гол сочинцев.

Уже спустя 7 минут «Ахмат» сравнял счет. Отличился форвард Владимир Ильин, успешно пробив головой.

В самой концовке первого тайма грозненцы и вовсе вышли вперед. На 45+3-й минуте полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев, забив гол с дальней дистанции. Без шансов для вратаря соперника.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Ахмат 1:2 Голы: 1:0 Кристиан Нобоа (пенальти) (36'), 1:1 Владимир Ильин (42'), 1:2 Артём Тимофеев (45+3') Сочи: Николай Заболотный, Вячеслав Литвинов, Ванья Дркушич, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Miguel, Лука Джорджевич, Артур Юсупов Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Евгений Харин, Иван Олейников, Владислав Камилов, Владимир Ильин, Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Мохамед Конате Предупреждения: Лука Джорджевич (50'), Ясмин Челикович (90+4')

После этого матча «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ (3 очка), а «Сочи» располагается на 11-й позиции (3).