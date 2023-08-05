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    «Урал» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

    «Оренбург» — «Урал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Урал» одержал гостевую победу над «Оренбургом» (2:0) в 3-м туре российской Премьер-лиги.

    Андрей Егорычев
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    Андрей Егорычев

    Первый гол уральцы забили на 21-й минуте встречи. Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев благодаря индивидуальному проходу вывел свою команду вперед. Защитники и голкипер соперника были бессильны.

    На 37-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Уверенно реализовал с точки нападающий «Урала» Алексей Каштанов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Урал 0:2
    Голы: 0:1 Андрей Егорычев (21'), 0:2 Алексей Каштанов (пенальти) (37') Оренбург: Николай Сысуев, Максим Сидоров, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Florentin G., Кирилл Капленко, Лукас Вера, Gurluk E., Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Урал: Илья Помазун, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Денис Кулаков, Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич, Тимур Аюпов, Кики, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов, Юрий Железнов Предупреждения: Алексей Мамин (42'), Матиас Перес (55'), Илья Помазун (86') Удаление: Брайан Мансилья (7')

    После этого матча «Урал» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе, а «Оренбург» располагается на 12-й строчке (1).

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