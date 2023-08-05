«Оренбург» — «Урал»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал гостевую победу над(2:0) в 3-м туре российской Премьер-лиги.

Первый гол уральцы забили на 21-й минуте встречи. Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев благодаря индивидуальному проходу вывел свою команду вперед. Защитники и голкипер соперника были бессильны.

На 37-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Уверенно реализовал с точки нападающий «Урала» Алексей Каштанов.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Урал 0:2 Голы: 0:1 Андрей Егорычев (21'), 0:2 Алексей Каштанов (пенальти) (37') Оренбург: Николай Сысуев, Максим Сидоров, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Florentin G., Кирилл Капленко, Лукас Вера, Gurluk E., Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Урал: Илья Помазун, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Денис Кулаков, Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич, Тимур Аюпов, Кики, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов, Юрий Железнов Предупреждения: Алексей Мамин (42'), Матиас Перес (55'), Илья Помазун (86') Удаление: Брайан Мансилья (7')

После этого матча «Урал» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе, а «Оренбург» располагается на 12-й строчке (1).