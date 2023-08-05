«Тюмень» — «Ленинградец»: счет матча 4:0, обзор

Футболисты «Тюмени» Фото: «Тюмень»
Никита Печенкин открыл счет. Далее отметились Руслан Байтуков, Иван Маркелов (пенальти) и Александр Бем.
Футбол. Россия. ФНЛ
Тюмень — Ленинградец 4:0
Голы: 1:0 Никита Печенкин (26'), 2:0 Baytukov R. (49'), 3:0 Markelov I. (пенальти) (78'), 4:0 Bem A. (90+2') Тюмень: Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Андреа Чуканов, Markelov I., Никита Печенкин, Porokhov I., Денис Самойлов, Владислав Шитов, Sinyak A. Ленинградец: Karabashev N., Beljaev M., Kaptilov V., Андрей Хитяев, Kostin S., Markin M., Rozmanov N., Shepelev V., Sukhanov E., Yakovlev A., Zhironkin V. Предупреждение: Markin M. (41')
«Тюмень» набрала 9 очков и поднялась на 2-е место в таблице Первой лиги, а «Ленинградец» остался на 9-й строчке с 5 баллами.