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    «Тюмень» одержала крупную победу над «Ленинградцем»

    «Тюмень» — «Ленинградец»: счет матча 4:0, обзор

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    В матче 4-го тура Первой лиги России «Тюмень» со счетом 4:0 разгромила «Ленинградец».

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    Никита Печенкин открыл счет. Далее отметились Руслан Байтуков, Иван Маркелов (пенальти) и Александр Бем.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Ленинградец 4:0
    Голы: 1:0 Никита Печенкин (26'), 2:0 Baytukov R. (49'), 3:0 Markelov I. (пенальти) (78'), 4:0 Bem A. (90+2') Тюмень: Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Андреа Чуканов, Markelov I., Никита Печенкин, Porokhov I., Денис Самойлов, Владислав Шитов, Sinyak A. Ленинградец: Karabashev N., Beljaev M., Kaptilov V., Андрей Хитяев, Kostin S., Markin M., Rozmanov N., Shepelev V., Sukhanov E., Yakovlev A., Zhironkin V. Предупреждение: Markin M. (41')

    «Тюмень» набрала 9 очков и поднялась на 2-е место в таблице Первой лиги, а «Ленинградец» остался на 9-й строчке с 5 баллами.

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