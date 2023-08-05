«Шинник» — «Химки»: счет матча 1:2, обзор голов

В 4-м туре Первой лиги Россиина выезде переигралисо счетом 2:1.

По голу в составе «Химок» забили Олег Исаенко и Захар Волков. За «Шинник» отметился Илья Рубцова. Все три гола были забиты в первом тайме.

Футбол. Россия. ФНЛ Шинник — Химки 1:2 Голы: 0:1 Олег Исаенко (20'), 1:1 Rubtsov I. (31'), 1:2 Volkov Z. (45+2') Шинник: Александр Довбня, Роман Емельянов, Михаил Гащенков, Kotin N., Malakhov A., Rubtsov I., Денис Самойлов, Артём Самсонов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов, Вячеслав Зинков Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Олег Исаенко, Аршак Корян, Артём Кулишев, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Данил Степанов, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Михаил Гащенков (44'), Данил Степанов (58')

«Химки» выиграли второй матч подряд после двух поражений на старте сезона. Клуб занимает 6-е место в таблице ФНЛ, тогда как «Шинник» идет на 14-й позиции.