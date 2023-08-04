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    Комментатор «Матч ТВ»: Дзюба ведет себя как быдло

    Футбол Артём Дзюба Локомотив
    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев раскритиковал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу, который ранее заявил, что не собирается общаться с журналистами.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха», — ответил Дзюба на просьбу журналистов дать комментарий после игры с «Уралом» в Кубке России.

    «Я хотел бы обратиться к футболистам, которые путают одно с другим. Понимаете, когда вы отвечаете на вопросы журналистов, то вы общаетесь не с человеком, который вас спрашивает. Вы общаетесь со зрителями, которые приходят на стадион или которые смотрят игру дома. Отвечая журналистам, вы на самом деле отвечаете болельщикам.

    Поэтому в любой европейской стране — в Голландии, Германии, Италии — за такой ответ Артема Дзюбы клуб оштрафуют. Плохой вопрос от журналиста — его зона ответственности, его проблемы, его поругают на работе за непрофессионализм. А игрок, отвечающий на вопрос так, будто зрителей у футбола нет, должен получать штраф. Потому что он наносит дэмэдж бренду клуба. Он ведет себя как быдло.

    В моем понимании, такой большой клуб как "Локомотив", у которого есть история и традиции, должен об этом заботиться.

    Еще раз обращаюсь к футболистам: что бы ни спросил журналист, вы должны найти в себе силы нормально ответить на вопрос. Потому что отвечаете зрителю, который заплатил деньги и пришел на матч. Хорошие ответы — это уважение к зрителю. Он потратил время, чтобы увидеть, как Артем Дзюба забивает головой "Факелу".

    Что спрашивает журналист — это не имеет никакого отношения. Ответь интересно в любом случае. Потому что на экране ты, а не журналист, задающий вопрос. Это твое лицо, это оно произносит слова, а журналиста никто и не вспомнит.

    Я преподаю в "Матч Академии" и говорю студентам: "Вы задаете вопросы и думаете, что вы авторы контента, но на самом деле вас никто не видит. Все что от вас есть — микрофон с рукой, у этого нет лица. Но вы способы сделать так, чтобы человек в картинке — тренер, игрок, руководитель — ответил интересно, вы способны ему помочь с этим".

    Даже если журналист не справляется с задачей, звездный футболист просто не имеет права отвечать плохо. Это забота о самом себе. И Артем Дзюба, который говорит глупость (несмотря на то, что это контент на миллионы просмотров), в первую очередь подставляет сам себя.

    Как у тебя может не оказаться ни одной интересной реплики о матче, где ты только что отыграл? Кроме той, где ты говоришь, всех интересует только желтуха. Ну, если ты живешь желтую жизнь, это неизбежно. Но ответь ты все равно про футбол, поиронизируй и ответь, что мешает?

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    • Футболисты почему-то заботятся о чужой профессии больше, чем о своей. Переживают за скучные вопросы сильнее, чем за свой личный бренд.

    Я слабо представляю, чтобы условные Матс Хуммельс или Марко Ройс когда-нибудь вместо интересных ответов сказали бы такое.

    Каждый должен заботиться сам о себе, а не думать о деле и профессии другого. Мир бы был лучше, если бы каждый просто заботился и думал прежде всего о себе, а уже во вторую очередь помогал кому-то еще.

    Давайте еще Артем Дзюба займется моей профессией — ну серьезно?», — приводит слова Нагучева Sports.ru.

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