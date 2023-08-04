«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, составы, коэффициенты

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Ахметов, Магомед-Шапи Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пива, Кади, Кокшаров, Дэвид.
«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Тихий, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Михайлов, Майга, Севикян.
Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Каккоев, Толстопятов, Шнапцев, Стаматов, Жигулев, Карапузов, Эссьен, Тимур Сулейманов, Джиянов, Зе Турбо.
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