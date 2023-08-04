Ивич: За время моей работы в «Краснодаре» это первый пенальти в нашу пользу

Главный тренерзаявил, что команде было трудно создавать моменты в матче 3‑го тура РПЛ с

«Против такой команды, как "Пари НН" действительно трудно создавать много моментов. Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках.

Соперник производил замены, свежие игроки выходили на поле, они быстрее двигались на пространстве. Определенно, у нас есть и свои проблемы. Нам повезло, когда у соперника было три очень хороших шанса. Могу сказать, что сейчас только начало сезона, никакая команда не может быть идеальной, но мы стараемся и становимся лучше.

Хочу сказать про пенальти. За те шесть‑семь месяцев, что я работаю в "Краснодаре", это было первое пенальти, которое было поставлено в нашу пользу», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» занимает 13-ю строчку.