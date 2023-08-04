ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»Суперкубок Англии. В каком состоянии «Ман Сити» и «Арсенал» подходят к сезону?
  • 00:23
    • Шевченко уступил Эвансу на турнире в Вашингтоне
  • 00:10
    • Самсонова обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
  • 22:13
    • Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
  • 22:09
    • «Сочи» переиграл «Авангард» на Sochi Hockey Open
  • 16:28
    • Источник: Аль-Хелайфи придумал «план мести», чтобы ослабить «Реал»
    Все новости спорта

    Ивич: За время моей работы в «Краснодаре» это первый пенальти в нашу пользу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Краснодар
    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что команде было трудно создавать моменты в матче 3‑го тура РПЛ с «Пари НН».

    Владимир Ивич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ивич

    «Против такой команды, как "Пари НН" действительно трудно создавать много моментов. Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках.

    Соперник производил замены, свежие игроки выходили на поле, они быстрее двигались на пространстве. Определенно, у нас есть и свои проблемы. Нам повезло, когда у соперника было три очень хороших шанса. Могу сказать, что сейчас только начало сезона, никакая команда не может быть идеальной, но мы стараемся и становимся лучше.

    Хочу сказать про пенальти. За те шесть‑семь месяцев, что я работаю в "Краснодаре", это было первое пенальти, которое было поставлено в нашу пользу», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

    «Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» занимает 13-ю строчку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Локомотив» сыграют вничью?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Команды не смогут определить победителя?
  • «Оренбург» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Сможет ли «Спартак» продлить победную серию?
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 21:05
    •  3.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Швеция (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шинник — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сэндхаген — Фонт
  • Бокс
  • Завтра в 06:40
    •  3.35
  • Прогноз на матч Пол — Диас
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры