Орлов — об освобождении Ларина: Много людей молили бога за него

Николай Ларин Фото: globallookpress.com
«Я рад, что справедливость восторжествовала. Много людей молили бога за Ларина.
Это хорошо, что его освободили. Значит, все по справедливости. Это замечательно», — приводит слова Орлова Sport24.
В среду, 24 мая, московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию защиты Ларина и выпустил его из тюрьмы.
В сентябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Также с него было взыскано 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ларин, возглавлявший академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год, по версии следствия, завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования.