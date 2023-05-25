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    Орлов — об освобождении Ларина: Много людей молили бога за него

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    Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что его обрадовала новость об освобождении из тюрьмы бывшего директора московской академии «Чертаново» Николая Ларина.

    Николай Ларин
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    Николай Ларин

    «Я рад, что справедливость восторжествовала. Много людей молили бога за Ларина.

    Это хорошо, что его освободили. Значит, все по справедливости. Это замечательно», — приводит слова Орлова Sport24.

    В среду, 24 мая, московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию защиты Ларина и выпустил его из тюрьмы.

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    • В сентябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Также с него было взыскано 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ларин, возглавлявший академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год, по версии следствия, завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования.

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