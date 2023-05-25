Орлов — об освобождении Ларина: Много людей молили бога за него

Известный комментаторпризнался, что его обрадовала новость об освобождении из тюрьмы бывшего директора московской академии «Чертаново»

«Я рад, что справедливость восторжествовала. Много людей молили бога за Ларина.

Это хорошо, что его освободили. Значит, все по справедливости. Это замечательно», — приводит слова Орлова Sport24.

В среду, 24 мая, московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию защиты Ларина и выпустил его из тюрьмы.

В сентябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Также с него было взыскано 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ларин, возглавлявший академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год, по версии следствия, завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования.