Экс-директор академии «Чертаново» Ларин решением суда освобожден из-под стражи

Московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию защиты бывшего директора «Чертаново»и освободил его из‑под стражи, сообщает «Матч ТВ».

«Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Считаю, мы создали самую эффективную школу в России.

Много наших воспитанников играют в РПЛ. И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты.

Все документы предоставит защита. Все это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — сказал Ларин во время судебного заседания по апелляции на приговор по делу о мошенничестве.

«Ларину вместо трех лет лишения свободы назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы. И в соответствии со статьей 73 — наказание условное. В течение этого срока он должен отмечаться в соответствующих инстанциях. Сегодня или завтра Ларин будет выпущен на свободу», — говорится в решении суда.

В сентябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Также с него было взыскано 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ларин, возглавлявший академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год, по версии следствия, завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования.