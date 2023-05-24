Экс-директор академии «Чертаново» Ларин решением суда освобожден из-под стражи

«Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Считаю, мы создали самую эффективную школу в России.
Много наших воспитанников играют в РПЛ. И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты.
Все документы предоставит защита. Все это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — сказал Ларин во время судебного заседания по апелляции на приговор по делу о мошенничестве.
«Ларину вместо трех лет лишения свободы назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы. И в соответствии со статьей 73 — наказание условное. В течение этого срока он должен отмечаться в соответствующих инстанциях. Сегодня или завтра Ларин будет выпущен на свободу», — говорится в решении суда.
В сентябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Также с него было взыскано 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ларин, возглавлявший академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год, по версии следствия, завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования.