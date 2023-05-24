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    Ларин сможет заниматься футбольной деятельностью после выхода из тюрьмы

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    Экс‑директор академии «Чертаново» Николай Ларин не имеет никаких запретов на возвращение в футбольную деятельность после освобождения из тюрьмы. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

    Николай Ларин
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    Николай Ларин

    В среду, 24 мая, московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из‑под стражи.

    «Приговор был изменен: вместо трех лет лишения свободы ему назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы. И в соответствии со статьей 73 это все условно. Сейчас его приговор вступил в законную силу и составляет условный срок. Как только в Бутырской тюрьме появится документ решения суда — сегодня‑завтра — он будет на свободе.

    Итоговый срок — условный. Это означает, что 2,5 года он должен себя хорошо вести, ходить периодически отмечаться в различные инспекции.

    Почему он изначально не был условным? Потому что так решил суд первой инстанции. Единственное — он не мог быть оправдательным, потому что Николай Юрьевич согласился с обвинением.

    Условно осужденным не возбраняется работать. Никто им это не может запретить. Это его выбор — куда он пойдет. Я как адвокат могу рекомендовать идти туда, где частные, а не государственные деньги», — приводит слова Эйсмонт «Матч ТВ».

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    • В сентябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Также с него было взыскано 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ларин, возглавлявший академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год, по версии следствия, завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования.

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