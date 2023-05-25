Итальяно: «Фиорентина» на равных играла с «Интером»

Главный тренер «Фиорентины»поделился мнением по поводу поражения от «Интера» (1:2) в финале Кубка Италии.

«Мы начали очень сильно, создали много моментов после того, как открыли счет, но затем позволили "Интеру" провести контратаку, которой можно было избежать при счете 1:1.

Во втором тайме мы сделали все, имели множество голевых моментов и создали большие проблемы для "Интера". Мы уходим с сожалением, потому что я думаю, что мы играли на том же уровне, что и фантастический "Интер". Мы практически ничего не давали сделать "Интеру" до того, как они сравняли счет, потом потеряли целостность на 15 минут, и они воспользовались этим.

Детали имеют решающее значение на этом уровне. Сегодня мы создали моменты, но не были такими хладнокровными, как Интер», — цитирует Итальяно Football Italia.

Отметим, что «Интер» во второй раз подряд выиграл Кубок Италии.