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    Итальяно: «Фиорентина» на равных играла с «Интером»

    Футбол Футбол Италии Кубок Италии Фиорентина Интер
    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился мнением по поводу поражения от «Интера» (1:2) в финале Кубка Италии.

    Винченцо Итальяно
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    Винченцо Итальяно

    «Мы начали очень сильно, создали много моментов после того, как открыли счет, но затем позволили "Интеру" провести контратаку, которой можно было избежать при счете 1:1.

    Во втором тайме мы сделали все, имели множество голевых моментов и создали большие проблемы для "Интера". Мы уходим с сожалением, потому что я думаю, что мы играли на том же уровне, что и фантастический "Интер". Мы практически ничего не давали сделать "Интеру" до того, как они сравняли счет, потом потеряли целостность на 15 минут, и они воспользовались этим.

    Детали имеют решающее значение на этом уровне. Сегодня мы создали моменты, но не были такими хладнокровными, как Интер», — цитирует Итальяно Football Italia.

    Отметим, что «Интер» во второй раз подряд выиграл Кубок Италии.

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