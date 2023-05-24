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    Стали известны новые подробности конфликта Соболева и Роши в дерби

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    Арбитры матча «Спартак» — ЦСКА не реагировали на провокации нападающего Александра Соболева в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши, сообщает «Р-Спорт».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

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    • Соболев демонстративно хватал себя за пах, провоцируя Рошу, и до момента с удалением — это произошло в центральном круге на 56-й минуте матча.

    Как видно на записи с технической камеры стадиона, футболист ЦСКА указывал лайнсмену на то, что Соболев ведет себя неспортивно, но судьи оставили действия нападающего «Спартака» без внимания.

    Напомним, ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия призвал поддержать Соболева.

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