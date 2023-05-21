Сегодня в 18:30 по московскому времени «Аугсбург» в рамках 33-го тура Бундеслиги примет «Боруссию» из Дортмунда. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Боруссия Д 0:0 Аугсбург: Томаш Коубек, Мадс Педерсен, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Renato De Palma Veiga, Никлас Дорш, Эльвис Реджбечай, Арне Энгелс, Кельвин Йебоа, Дион Дрена Белё, Эрмедин Демирович Боруссия Д: Себастьен Аллер, Карим Адейеми, Рафаэл Геррейру, Эмре Джан, Юлиан Брандт, Дониелл Мален, Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Мариус Вольф, Грегор Кобель

Ход матча

28' Вейга ввел мяч в штрафную из аута с правой бровки. Хуммель опередил соперников и головой выбил мяч

26' Еще один дальний удар от Дортмунда. На этот раз Геррейру пробил выше перекладины

25' Вейга подставил ногу под удар, который нанес Мален. Не удалось нападающему Боруссии нанести попасть в створ

23' Демирович решился на удар с дальней дистанции, мяч пролетел выше перекладины

21' Брандт подал с левого корнера на голову Хуммельса, но удар Матса заблокировал защитник хозяев поля

20' Аллер в пределах штрафной нанес удар по воротам, мяч рикошетом от защитника Аугсбурга летит в створ, но Коубек успевает перевести сферу на угловой

18' Бельо открывался в штрафной на передачу от Энгельса с правого полуфланга, но дотянуться до мяча не смог

16' Вейга через фланг выполнил проникающий пас в штрафную, защитники Боруссии перехватили

14' Педерсен получил повреждение после столкновения с Адейеми. Игроку Аугсбурга требуется помощь медицинской бригады

12' После подачи Брандта с левого углового флага защитники Аугсбурга выбили мяч. Брандт снова подхватил мяч и пробил по воротам, но защитник хозяев поля накрыл этот удар

11' Ничего опасного Боруссии со штрафного придумать не удалось, а следом гости заработали угловой на левом фланге

10' Педерсен сфолил на Адейеми и игроки дортмундской Боруссии готовятся выполнить штрафной удар

8' Вольф вошел в штрафную с правого фланга и пробил в ближний угол, голкипер Аугсбурга накрыл мяч

7' Брандт выполнил проникающий пас в штрафную Аугсбурга, но никто из партнеров не смог откликнуться на передачу и Коубек забрал мяч в свои руки

5' Брандт после скидки от Малена пробивает с дальней дистанции выше ворот. Правда сразу после линейный арбитр зафиксировал офсайд у игрока, который отдавал пас

4' Гости заработали штрафной удар. К мячу подошел Мален и пробил со стандарта правее и выше штанги

2' Энгельс с правого фланга выполнил подачу в штрафную Дортмунда, где первым на мяче оказался Хуммельс, выбив снаряд в сторону

1' Матч стартовал! Боруссия начинает с центра поля

До матча

Стартовые составы команд

«Аугсбург»: Коубек — Удуохай, Гаувелеув, Вейга — Педерсен, Рексбечай, Дорш, Энгельс — Демирович, Бельо, Йебоа

«Боруссия»: Кобель — Вольф, Зюле, Хуммельс, Рюйерсон — Брандт, Джан, Геррейру, Адейеми — Мален, Аллер

«Аугсбург»

Коллектив Энрико Массена после 32-х туров расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 34 очка. В случае, если «Аугсбург» сегодня не проиграет, то «фуггеры» обезопасят себя от попадания в стыковые матчи за сохранение прописки в элите.

На данный момент на счету «Аугсбурга» 9 побед, 7 ничьих и 16 поражений в чемпионате с разницей забитых и пропущенных мячей 42:58.

В предыдущем туре команда Массена прервала свою трехматчевую беспроигрышную серию, уступив на выезде «Бохуму» со счетом 2:3. Ранее «Аугсбург» дважды подряд сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1) и «Айнтрахтом» (1:1), а также с минимальным счетом переиграл дома «Унион» (1:0).

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундский клуб на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, набрав 67 очков в 32-х матчах. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет одно очко и в случае победы над «Аугсбургом» дортмундцы выйдут на первое место за тур до конца чемпионата.

На данный момент на счета «Боруссии» 21 победа, 4 ничьи и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 78:42.

Беспроигрышная серия подопечных Эдина Терзича в Бундеслиге составляет 6 встреч. За этот период «черно-желтые» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. В двух крайних турах «Боруссия» забила в сумме 11 голов, разгромив на домашнем поле «Вольфсбург» (6:0) и «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (5:2).

Личные встречи

В первом круге «Боруссия» в результативном поединке переиграла своего соперника — 4:3. Всего в 10-ти последних матчах на счету «черно-желтых» 6 побед, «Аугсбург» выиграл 2 встречи и еще дважды между командами была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд с коэффициентом 2.04.