«Аугсбург»
Эта команда все еще сражается за выживание в элите. «Аугсбург» находится на 13 месте, опережая опасную зону на 4 очка.
Вот только с надежностью тылов у команды имеются сложности. В 32 матчах пропущено 58 мячей.
Коэффициенты матча Аугсбург — Боруссия Д
В минувшем туре команда вновь уступила. «Аугсбург» на выезде не сумел разжиться очками в матче с «Бохумом» (3:2).
«Аугсбург» проиграл 16 матчей из 32 — ровно половину. Да и с реализацией имеются сложности: 42 забитых мяча.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться разжиться очками. Например, в предыдущем сезоне «Аугсбург» сыграл вничью с дортмундцами (1:1).
«Боруссия» Д
Эта команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. На данный момент «Боруссия» Д пребывает на 2 месте в турнирной таблице.
Отставание от лидера «Баварии» минимальное. Да и вообще, кто мешал дортмундцам обыгрывать «Бохум» три тура назад?! Ведь все было в их руках!
Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Боруссия» Д дома уверенно переиграла своих менхенгладбахских одноклубников (5:2).
В двух своих последних матчах команда настреляла 11 мячей. Так что недооценки соперников она уже точно не допустит.
«Боруссия» Д явно начнет поединок с активных атакующих акций. Забивать в составе гостей есть кому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.36.
На викторию «Аугсбурга» дают — 7.00, ничья оценена — в 5.50.
Наш прогноз — Фора «Боруссии» Д -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.