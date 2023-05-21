«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 мая, начало — в 18:30 мск. «Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

Эта команда все еще сражается за выживание в элите. «Аугсбург» находится на 13 месте, опережая опасную зону на 4 очка.

Вот только с надежностью тылов у команды имеются сложности. В 32 матчах пропущено 58 мячей.

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В минувшем туре команда вновь уступила. «Аугсбург» на выезде не сумел разжиться очками в матче с «Бохумом» (3:2).

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«Аугсбург» проиграл 16 матчей из 32 — ровно половину. Да и с реализацией имеются сложности: 42 забитых мяча.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться разжиться очками. Например, в предыдущем сезоне «Аугсбург» сыграл вничью с дортмундцами (1:1).

«Боруссия» Д

Эта команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. На данный момент «Боруссия» Д пребывает на 2 месте в турнирной таблице.

Отставание от лидера «Баварии» минимальное. Да и вообще, кто мешал дортмундцам обыгрывать «Бохум» три тура назад?! Ведь все было в их руках!

Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Боруссия» Д дома уверенно переиграла своих менхенгладбахских одноклубников (5:2).

В двух своих последних матчах команда настреляла 11 мячей. Так что недооценки соперников она уже точно не допустит.

«Боруссия» Д явно начнет поединок с активных атакующих акций. Забивать в составе гостей есть кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.36.

На викторию «Аугсбурга» дают — 7.00, ничья оценена — в 5.50.

Дортмундцы выглядят предпочтительнее оппонента , который к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

Наш прогноз — Фора «Боруссии» Д -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.