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    Дортмундцы не заметят «Аугсбург»

    «Аугсбург» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 мая 2023 года

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    Марко Ройс
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 мая, начало — в 18:30 мск. «Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Мая 2023 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 18:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Аугсбург»

    Эта команда все еще сражается за выживание в элите. «Аугсбург» находится на 13 месте, опережая опасную зону на 4 очка.

    Вот только с надежностью тылов у команды имеются сложности. В 32 матчах пропущено 58 мячей.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Боруссия Д

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  • 6.405.401.40Бонус$9500
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    В минувшем туре команда вновь уступила. «Аугсбург» на выезде не сумел разжиться очками в матче с «Бохумом» (3:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Аугсбург» проиграл 16 матчей из 32 — ровно половину. Да и с реализацией имеются сложности: 42 забитых мяча.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться разжиться очками. Например, в предыдущем сезоне «Аугсбург» сыграл вничью с дортмундцами (1:1).

    «Боруссия» Д

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. На данный момент «Боруссия» Д пребывает на 2 месте в турнирной таблице.

    Отставание от лидера «Баварии» минимальное. Да и вообще, кто мешал дортмундцам обыгрывать «Бохум» три тура назад?! Ведь все было в их руках!

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    • Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Боруссия» Д дома уверенно переиграла своих менхенгладбахских одноклубников (5:2).

    В двух своих последних матчах команда настреляла 11 мячей. Так что недооценки соперников она уже точно не допустит.

    «Боруссия» Д явно начнет поединок с активных атакующих акций. Забивать в составе гостей есть кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.36.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 7.00, ничья оценена — в 5.50.

    Дортмундцы выглядят предпочтительнее оппонента, который к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Фора «Боруссии» Д -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.

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    «Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. Дортмундцы не заметят «Аугсбург»
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