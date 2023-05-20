Примера. «Барселона» примет «Реал Сосьедад», «Реал» в гостях у «Валенсии», «Севилья» — «Бетис»

«Кадис» — «Вальядолид» 2:0
В 35-м туре чемпионата Испании «Кадис» дома обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.
Победу хозяевам принес дубль Тео Бонгонды, который отличился на 70-й и 76-й минутах.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Кадис» поднялся на 14-е место в таблице испанской Примеры. «Вальядолид» располагается на 17-й строчке.
«Жирона» — «Вильярреал»
суббота, 20 мая, 15:00 мск
«Атлетик» — «Сельта»
суббота, 20 мая, 17:15 мск
«Альмерия» — «Мальорка»
суббота, 20 мая, 19:30 мск
«Хетафе» — «Эльче»
суббота, 20 мая, 19:30 мск
«Барселона» — «Реал Сосьедад»
суббота, 20 мая, 22:00 мск
«Райо Вальекано» — «Эспаньол»
воскресенье, 21 мая, 15:00 мск
«Атлетико» — «Осасуна»
воскресенье, 21 мая, 17:15 мск
«Валенсия» — «Реал»
воскресенье, 21 мая, 19:30 мск
«Севилья» — «Бетис»
воскресенье, 21 мая, 22:00 мск
Победу хозяевам принес дубль Тео Бонгонды, который отличился на 70-й и 76-й минутах.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Кадис» поднялся на 14-е место в таблице испанской Примеры. «Вальядолид» располагается на 17-й строчке.