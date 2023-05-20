ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Барселона» примет «Реал Сосьедад», «Реал» в гостях у «Валенсии», «Севилья» — «Бетис»

    Расписание и результаты матчей 35-го тура испанской Примеры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Альмерия Атлетик Барселона Валенсия Вальядолид Вильярреал Жирона Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эспаньол Эльче
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛучшая команда мира. Победа в Лиге чемпионов закрепит за «Сити» легендарный статус Жаирзиньо Розенстрайк и Жаилтон АлмейдаАлмейда — новая угроза для всех тяжеловесов. Бразилец разобрал Розенстрайка за 4 минуты Джон МарстонОтсылки, чужие флешбэки или ранняя история. Джон Марстон все еще может повлиять на события Red Dead Redemption 3
  • 00:12
    • Рыбакина обыграла Остапенко и вышла в финал турнира в Риме
  • 23:53
    • «Лион» обыграл «Монако»
  • 23:13
    • Сборная Казахстана по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира
  • 20:21
    • «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ
  • 19:40
    • Кудерметова уступила украинке Калининой в полуфинале турнира в Риме
  • 19:29
    • Бернарду Силва стал игроком недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта
    «Барселона» уже чемпион
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» уже чемпион
    Матчи пройдут с 19 по 21 мая

    «Кадис» — «Вальядолид» 2:0

    В 35-м туре чемпионата Испании «Кадис» дома обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.

    Победу хозяевам принес дубль Тео Бонгонды, который отличился на 70-й и 76-й минутах.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Вальядолид 2:0
    Голы: 1:0 Тео Бонгонда (69'), 2:0 Тео Бонгонда (пенальти) (76') Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен, Луис Эрнандес, Хорхе Мере (Хосе Мари, 79'), Альфонсо Эспино, Гонсало Эскаланте, Рубен Алькарас (Феде Сан Эметерио, 66'), Тео Бонгонда (Сантьяго Арсамендия, 88'), Серхио Гвардиола (Мамаду Мбайе, 79'), Рубен Собрино, Chris Ramos (Choco Lozano, 46') Вальядолид: Серхио Леон (Гонсало Плата, 65'), Кайл Ларин, Серхио Эскудеро (Лукас Оласа, 46'), Мончи, Мартин Онгла, Кике Перес (Альваро Агуадо, 46'), Lucas Oliveira Rosa (Robert Kenedy, 72'), Джавад Эль-Амик (Дарвин Мачис, 77'), Санчес Хавьер, Хоакин Фернандес, Хорди Масип Предупреждения: Джавад Эль-Амик (33'), Lucas Oliveira Rosa (47'), Роке Меса (67'), Choco Lozano (73'), Санчес Хавьер (75'), Тео Бонгонда (77'), Феде Сан Эметерио (86'), Мамаду Мбайе (90 + 3') Удаление: Мартин Онгла (80')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Кадис» поднялся на 14-е место в таблице испанской Примеры. «Вальядолид» располагается на 17-й строчке.

    «Жирона» — «Вильярреал»

    суббота, 20 мая, 15:00 мск

    «Атлетик» — «Сельта»

    суббота, 20 мая, 17:15 мск

    «Альмерия» — «Мальорка»

    суббота, 20 мая, 19:30 мск

    «Хетафе» — «Эльче»

    суббота, 20 мая, 19:30 мск

    «Барселона» — «Реал Сосьедад»

    суббота, 20 мая, 22:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Эспаньол»

    воскресенье, 21 мая, 15:00 мск

    «Атлетико» — «Осасуна»

    воскресенье, 21 мая, 17:15 мск

    «Валенсия» — «Реал»

    воскресенье, 21 мая, 19:30 мск

    «Севилья» — «Бетис»

    воскресенье, 21 мая, 22:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Балтика — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры