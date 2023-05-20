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    Нагорных: Наши переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о возможном продлении контракта с нападающим команды Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Дзюба восстанавливается, всё идёт по плану. Тренер предоставил паузу, чтобы не усугублять. Думаю, что в Казани вы Дзюбу в ближайшие дни не увидите. Наши переговоры с Артёмом находятся на финишной прямой.

    Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы всё объявим. Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились», — передает слова Нагорных Чемпионат.

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    • Напомним, что Дзюба пополнил состав «Локомотива» в январе 2023 года. Форвард провел 9 матчей в нынешнем сезоне и забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

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