Нагорных: Наши переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой

Председатель совета директороврассказал о возможном продлении контракта с нападающим команды

«Дзюба восстанавливается, всё идёт по плану. Тренер предоставил паузу, чтобы не усугублять. Думаю, что в Казани вы Дзюбу в ближайшие дни не увидите. Наши переговоры с Артёмом находятся на финишной прямой.

Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы всё объявим. Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились», — передает слова Нагорных Чемпионат.

Напомним, что Дзюба пополнил состав «Локомотива» в январе 2023 года. Форвард провел 9 матчей в нынешнем сезоне и забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.