Нагорных: Наши переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Дзюба восстанавливается, всё идёт по плану. Тренер предоставил паузу, чтобы не усугублять. Думаю, что в Казани вы Дзюбу в ближайшие дни не увидите. Наши переговоры с Артёмом находятся на финишной прямой.
Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы всё объявим. Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились», — передает слова Нагорных Чемпионат.
Напомним, что Дзюба пополнил состав «Локомотива» в январе 2023 года. Форвард провел 9 матчей в нынешнем сезоне и забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.