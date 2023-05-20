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    «Локомотив» обыграл «Факел» благодаря голу Миранчука

    «Локомотив» — «Факел»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В поединке 28-го тура РПЛ «Локомотив» минимально выиграл у «Факела».

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    Фрагмент матча

    Победный гол на 87-й минуте поединка забил вышедший на замену Антон Миранчук. Ассистентом выступил Вадим Раков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Факел 1:0
    Гол: 1:0 Антон Миранчук (87') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Иван Кузьмичёв, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Франсуа Камано, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Вильсон Изидор Факел: Илья Свинов, Евгений Морозов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Андрей Мендель, Ильнур Альшин, Георгий Гонгадзе, Хызыр Аппаев Предупреждения: Дмитрий Баринов (26'), Егор Погостнов (46'), Наир Тикнизян (50'), Иван Кузьмичёв (61'), Максим Глушенков (80')

    «Локомотив» набрал 37 очков и расположился на 10-й позиции в таблице РПЛ. На счету «Факела» 28 баллов, с которыми он занимает 12-ю позицию.

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