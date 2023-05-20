«Локомотив» — «Факел»: счет матча 1:0, обзор гола

В поединке 28-го тура РПЛминимально выиграл у

Победный гол на 87-й минуте поединка забил вышедший на замену Антон Миранчук. Ассистентом выступил Вадим Раков.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Факел 1:0 Гол: 1:0 Антон Миранчук (87') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Иван Кузьмичёв, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Франсуа Камано, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Вильсон Изидор Факел: Илья Свинов, Евгений Морозов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Андрей Мендель, Ильнур Альшин, Георгий Гонгадзе, Хызыр Аппаев Предупреждения: Дмитрий Баринов (26'), Егор Погостнов (46'), Наир Тикнизян (50'), Иван Кузьмичёв (61'), Максим Глушенков (80')

«Локомотив» набрал 37 очков и расположился на 10-й позиции в таблице РПЛ. На счету «Факела» 28 баллов, с которыми он занимает 12-ю позицию.