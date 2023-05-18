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    Агент Гбамена высказался о возможном возвращении игрока в Россию

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    Бернар Коллиньон, представитель полузащитника «Трабзонспора» Жана-Филиппа Гбамена, не исключил возвращение футболиста в Россию.

    Жан-Филипп Гбамен
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    Жан-Филипп Гбамен

    Во второй части сезона-2021/22 француз, права на которого принадлежат «Эвертону», выступал на правах аренды за ЦСКА.

    «После аренды в турецком "Трабзонспоре" у Гбамена еще остается год по контракту с "Эвертоном", но игрок не вернется в английский клуб.

    Продолжение карьеры в России? Все возможно. Летом посмотрим, будет ли интерес из РПЛ», — приводит слова агента Sport24.

    В текущем сезоне Гбамен провел за «Трабзонспор» 23 матча и заработал 4 желтые карточки.

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