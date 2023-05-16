Бьелса официально возглавил сборную Уругвая

Уругвайская футбольная ассоциация на своем сайте объявила о назначениина пост главного тренера сборной Уругвая.

Контракт с 67-летним специалистом рассчитан до конца июня 2026 года.

Первые матчи на посту главного тренера сборной Уругвая Бьелса должен будет провести в июне, когда Уругваю предстоит сыграть товарищеские матчи с Никарагуа и Кубой.

Предыдущим местом работы Бьелсы был английский «Лидс», который он покинул в 2022 году. Под руководством аргентинца команда вернулась в АПЛ. На международном уровне Бьелса работал с командами Аргентины и Чили. Со сборной Аргентины он выиграл олимпийский турнир, а также серебро Кубка Америки.