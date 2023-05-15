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    «Сампдория» и «Эмполи» поделили очки

    «Сампдория» — «Эмполи»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 35-го тура чемпионата Италии «Сампдория» в родных стенах сыграла вничью с «Эмполи» — 1:1.

    «Сампдория» — «Эмполи»
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    «Сампдория» — «Эмполи»

    На гол Алессандро Заноли с передачи Фабио Квальяреллы гости ответили точным ударом Роберто Пикколи на третьей компенсированной минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Эмполи 1:1
    Голы: 1:0 Алессандро Дзаноли (34'), 1:1 Роберто Пикколи (90 + 3') Сампдория: Никола Равалья, Корай Гюнтер, Брам Нуйтинк, Бруно Амионе (Никола Мурру, 81'), Алессандро Дзаноли, Гарри Уинкс, Томас Ринкон, Томмазо Ауджелло, Филип Джуричич, Фабио Квальярелла (Сэм Ламмерс, 66'), Маноло Габбьядини Эмполи: Франческо Капуто, Николо Камбьяги (Роберто Пикколи, 85'), Лиам Хендерсон (Маттиа Дестро, 56'), Томмазо Бальданци (Марко Пьяца, 56'), Рэзван Марин, Альберто Грасси (Жан-Даниэль Акпа, 85'), Фабьяно Паризи, Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич (Ардиан Исмайли, 32'), Тайронн Эбюэхи, Гульельмо Викарио Предупреждения: Бруно Амионе (28'), Альберто Грасси (43'), Филип Джуричич (59'), Марко Пьяца (72'), Николо Камбьяги (75'), Маноло Габбьядини (77'), Фабьяно Паризи (85')

    «Сампдория» уже не имеет шансов остаться в итальянской Серии А, а «Эмполи» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков.

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