«Сампдория» — «Эмполи»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Италиив родных стенах сыграла вничью с— 1:1.

На гол Алессандро Заноли с передачи Фабио Квальяреллы гости ответили точным ударом Роберто Пикколи на третьей компенсированной минуте.

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Эмполи 1:1 Голы: 1:0 Алессандро Дзаноли (34'), 1:1 Роберто Пикколи (90 + 3') Сампдория: Никола Равалья, Корай Гюнтер, Брам Нуйтинк, Бруно Амионе (Никола Мурру, 81'), Алессандро Дзаноли, Гарри Уинкс, Томас Ринкон, Томмазо Ауджелло, Филип Джуричич, Фабио Квальярелла (Сэм Ламмерс, 66'), Маноло Габбьядини Эмполи: Франческо Капуто, Николо Камбьяги (Роберто Пикколи, 85'), Лиам Хендерсон (Маттиа Дестро, 56'), Томмазо Бальданци (Марко Пьяца, 56'), Рэзван Марин, Альберто Грасси (Жан-Даниэль Акпа, 85'), Фабьяно Паризи, Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич (Ардиан Исмайли, 32'), Тайронн Эбюэхи, Гульельмо Викарио Предупреждения: Бруно Амионе (28'), Альберто Грасси (43'), Филип Джуричич (59'), Марко Пьяца (72'), Николо Камбьяги (75'), Маноло Габбьядини (77'), Фабьяно Паризи (85')

«Сампдория» уже не имеет шансов остаться в итальянской Серии А, а «Эмполи» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков.