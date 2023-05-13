Пиоли: Думаем о Лиге чемпионов. У нас осталось не так много шансов в чемпионате

В матче 35-го тура Серии Ана выезде проиграл «Специи» со счетом 0:2. Главный тренер «россонери»прокомментировал неудачу.

«Во время матча не хватало последовательности. Нам нужно было сыграть чуть быстрее. После первого гола мы разъединились, очень жаль, потому что эта игра не соответствует нашим возможностям.

"Интер"? Мы должны верить, что можем победить их, они начинают с преимуществом. Мы должны верить в наши качества, потому что мы показали, что умеем играть лучше.

Это нормально, что мы думаем о Лиге чемпионов. Но это был важный матч для нашей лиги. Это означает, что нам придется провести отличную игру во вторник, потому что у нас осталось не так много шансов в чемпионате», — сказал Пиоли.