«Локомотив» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

«Локомотив» — «Сочи» Фото: globallookpress.com
Точными ударами в составе «железнодорожников» отметились Наир Тикнизян, Артем Карпукас и Вилсон Изидор.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив — Сочи 3:0
Голы: 1:0 Наир Тикнизян (41'), 2:0 Артём Карпукас (45+3'), 3:0 Вильсон Изидор (76') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Франсуа Камано, Максим Глушенков, Антон Миранчук, Артём Дзюба Сочи: Денис Адамов, Игорь Юрганов, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Кирилл Кравцов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика, Жоаозиньо, Лука Джорджевич, Артур Юсупов Предупреждения: Максим Ненахов (9'), Дмитрий Баринов (43'), Егор Погостнов (58'), Игорь Смольников (81')
Победа позволила «Локомотиву» набрать 35 очков и подняться на девятое место в турнирной таблице. У «Сочи» 34 пункта и десятая строчка.