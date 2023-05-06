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    Клопп: Игра с «Брентфордом» была лучшей оборонительной встречей, которую я когда-либо видел в своей жизни

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог матча против «Брентфорда» (1:0).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Сегодняшняя игра была лучшей оборонительной встречей, которую я когда-либо видел в своей жизни, против лучшей команды, в которой я когда-либо играл, самой креативной. Мы не упустили ни одного реального шанса в 50-60 моментах — по-крайней мере, так мне показалось. Это было потому, что ребята были очень сосредоточены.

    Я увидел много положительных моментов. С точки зрения концентрации это было действительно хорошо, потому что мы оставались в этих моментах, были очень внимательны и шли вперед. Ребята сегодня очень хорошо поработали, так что я очень доволен», — приводит слова Клоппа ВВС.

    «Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд в АПЛ и набрал 62 очка. Он закрепился на 5-м месте. «Тоттенхэм» отстает на 5 очков, а зона Лиги чемпионов находится всего в одном пункта. При этом у МЮ две игры в запасе.

    «Брентфорд» прервал серию из двух побед. Он остался с 50 очками и занимает 9-е место.

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