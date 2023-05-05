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    Ла Лига. «Барселона» в шаге от чемпионства

    Итоги 33-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона»
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    «Барселона»
    «Барселона» приблизилась к титулу чемпиона Испании. Каталонский клуб от трофея отделяют три очка. «Атлетико» обошёл в турнирной таблице «Реал». Стало известно имя первого неудачника. Примеру досрочно покидает «Эльче». И это за 5 туров до окончания сезона.

    Что с таблицей?

    «Барселона» уже может не оглядываться назад на своих конкурентов. Ещё одна победа и титул чемпиона Испании достанется каталонскому коллективу.

    Идёт жаркая борьба за место вице-чемпиона Ла Лиги. «Атлетико» удалось обойти в турнирной таблице «Реал» и расположиться на втором месте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Поменялись местами «Жирона» (7 место) и «Атлетик» (8 место), а также «Райо Вальекано» (9 место) и «Осасуна» (10 место).

    В зоне вылета тоже есть перестановки: «Хетафе» (18 место) обогнал в таблице «Эспаньол» (19 место). Однако оба клуба остались в группе аутсайдеров.

    Что с лидерами?

    «Барселона» в шаге от титула чемпиона Испании, в минувшем туре каталонцы добились успеха в матче против «Осасуны» (1:0). Единственный и победный гол в составе каталонцев на 85-й минуте встречи забил Жорди Альба.

    Жорди Альба, игрок «Барселоны»
    globallookpress.com

    Таким образом «сине-гранатовые» набрали 82 очка и увеличили преимущество над соперниками до 13 очков. Играть осталось пять матчей.

    Продолжает падение «Реал», королевский клуб не только утратил шансы на победу в сезоне, но и потерял место вице-чемпиона. В рамках 33-ого тура мадридцы в гостях проиграли «Реал Сосьедаду» (0:2). Пропустили от точных ударов в исполнении Такэфусы Кубо и Андера Барренечеа.

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    • Это поражение стоило «Реалу» второго места, на которое поднялся «Атлетико». «Матрасники» на домашней арене уничтожили «Кадис» (5:1). Дубль оформил Антуан Гризманн, ещё по голу забили Альваро Мората, Янник Карраско — с пенальти, и Науэль Лусеро.

    В итоге «Атлетико» за 5 туров до окончания сезона набрал 69 очков. У «Реала» в копилке 68 заработанных балла.

    Что в еврозоне?

    Плюс семь очков преимущества над «Вильярреалом». Именно на столько опережает своего конкурента «Реал Сосьедад». В топ-3 сан-себастьянцы не метят, но основная цель — зацепиться за место в лигочемпионской четвёрке.

    После матчей 33-го тура «Реал Сосьедад» набрал 61 очко. За «бело-голубыми» вряд ли смогут угнаться клубы, которые расположились ниже 4-го места.

    «Валенсия» — «Вильярреал»
    globallookpress.com

    На пятом месте в турнирной таблице идёт «Вильярреал» — это уже место в основной сетке Лиги Европы. В минувшем туре «жёлтая субмарина» обменялась голами с «Валенсией» (1:1) и набрала 54 очка.

    Шестая строчка Примеры = путёвка в Лигу конференций. На этой позиции расположился «Бетис», переиграв в 33-м туре «Атлетик» (1:0) и набрав 52 пункта

    Что в зоне вылета?

    «Эльче» прощается с элитным дивизоном испанского футбола. За пять туров до окончания чемпионата в Ла Лиге команда заняла последнее 20 место. В активе клуба — 16 очков, в последней игре «Эльче» проиграл «Альмерии» (1:2). Следующий сезон коллектив начнёт не в Примере, а в Сегунде.

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    • Подтянулся в таблице «Хетафе», команда с минимальным счётом переиграл «Сельту» (1:0), набрал 34 очка и поднялся на 18 место. Столько же баллов у «Валенсии», но команда занимает спасительную 17-ю строчку.

    На три пункта меньше у «Эспаньола», который опустился на 19 место в чемпионатае. В последней игре Примеры «бело-синие» потерпели поражение в матче с «Севильей» (2:3).

    Что дальше?

    Чемпионат Испании берёт паузу до 12 мая. Перерыв связан с финалом Кубка короля. В субботу, 6 мая «Реал» сыграет с «Осасуной».

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    Матчи 34-го тура Ла Лиги пройдут с 12 по 15 мая. В воскресенье, 14 мая состоится каталонское дерби: «Эспаньол» примет «Барселону». В этом поединке «сине-гранатовые» могут оформить титул чемпиона, если одержат победу.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В этот же день, 14 мая «Атлетико» будет гостить у главного неудачника лиги — «Эльче». А в субботу, 13 маяч «Реал» примет ещё одного аутсайдера — «Хетафе».

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