Ла Лига. Голевое шоу от «Барселоны» и «Реала»

«Барселона» после победы над «Бетисом»

Топ-5 команд Примеры одержали победы в рамках минувшего тура. «Барселона» и «Реал» на двоих оформили 8 голов. «Атлетико» забил 5 мячей, успеха добились «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». До окончания сезона осталось 6 туров.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 32 тура в испанском чемпионате произошли три изменения. На восьмое место поднялась «Жирона», обойдя в турнирной таблице «Осасуну» (9 место) и «Райо Вальекано» (10 место).

Рывок вперёд сделал «Кадис», взлетев сразу на три ступеньки и заняв 14 строчку в Ла Лиге. Вниз скатились «Вальядолид» (15 место), «Альмерия» (16 место) и «Валенсия» (17 место).

Календарь и таблица испанской Примеры

Обостряется борьба за выживание, «Эспаньол» выиграл в 32 туре и поднялся с предпоследнего 19-го места на 18-е, но всё ещё остаётся в зоне вылета. Продолжает падение в Примере «Хетафе» (19 место). «Эльче» одержал победу, тем самым отсрочил вылет в Сегунду.

Исправление ошибок

Лидеры испанского первенства «Барселона» и «Реал» реабилитировались перед собственными болельщиками за поражения в 31-м туре.

После проигрыша в гостевом матче с «Райо Вальекано» (1:2), «Барселона» в рамках следующего игрового дня смогла нанести поражение «Бетису» (4:0). Игра прошла на домашней арене каталонского коллектива.

В составе «сине-гранатовых» голами отметились Роберт Левандовский, Андреас Кристенсен, Рафинья + ещё был автогол в исполнении Гвидо Родригеса.

Таким образом «Барса» за 6 туров до окончания чемпионата набрала 79 очков и сохранила преимущество над «Реалом» в 11 баллов. От титула чемпиона Испании «Барселону» отделяют три победы.

Карим Бензема globallookpress.com

«Реал» тоже добился победы в 32-м туре, была обыграна «Альмерия» (4:2). В составе мадридцев хет-трик оформил Карим Бензема, ещё один мяч в сетку соперника отправил Родриго де Гоис.

Королевский клуб заработал 68 очков — это на два больше, чем у преследователя «Атлетико», который набрал 66 пунктов.

В ожидании своего часа

«Атлетико» всё стремится отобрать у «Реала» второе место в Примере. Чтобы это произошло «матрасники» должны выиграть свой матч и одновременно ждать осечки «галактикос».

Пока получается побеждать самим, в 32-м туре «Атлетико» отгрузил в ворота «Вальядолида» пять мячей, пропустив в ответ лишь два (5:2).

Свои имена на табло, как авторы забитых голов вписали Науэль Лусеро, Хосе де Варгас, Альваро Мората, Хоакин Фернандес (автогол) и Мемфис Депай.

В топе

На четвёртом месте закрепился «Реал Сосьедад», команда выиграла у «Осасуны» (2:0) и набрала 58 очков. От третьей строчки сан-себастьянцы отстают на 8 баллов и опережают «Вильярреал» на 5 пунктов.

«Вильярреал» — «Сельта» globallookpress.com

К слову, «жёлтая субмарина» занимает пятую строчку в чемпионате Испании. Футболисты «Вильярреала» добились победы в поединке против «Сельты» (3:1).

Зона вылета

«Эспаньол» сделал шаг на пути к спасению, обыграв в 32-м туре своего основного оппонента — «Хетафе» (1:0). Решающий гол на 38-й минуте забил Хоселу, реализовав пенальти.

Таким образом «Эспаньол» набрал 31 очко и сравнялся по набранным пунктам с «Хетафе». За счёт личной победы над соперником «канарейки» расположились выше в турнирной таблице, то есть на 18 месте.

Аутсайдер Ла Лиги «Эльче» одержал третью победу в сезоне, переиграв «Райо Вальекано» (4:0). В итоге клуб набрал 16 очков и отсрочил вылет из элитного дивизиона. В следующем туре «Эльче» может де-юре оказаться в Сегунде.

Тур № 33

Матчи следующего тура пройдут со 2 по 4 мая. Программу 33 тура откроет игра с участием лидера Ла Лиги: «Барселона» примет «Осасуну», игра состоится во вторник, 2 мая.

В этот же день свой поединок проведёт «Реал», мадридцы отправятся в гости к «Реал Сосьедаду». В среду, 3 мая «Атлетико» на своей арене примет «Кадис».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Во вторник, 2 мая «Эльче» может сохранить шансы на спасение, если обыграет на выезде «Альмерию». В противном случае, команда покинет Примеру досрочно, за 5 туров до окончания чемпионата.