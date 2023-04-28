Ла Лига. «Атлетико» отберёт второе место у «Реала»?

Лидеры испанского футбола «Барселона» и «Реал» потерпели поражения в 31 туре Примеры. «Атлетико» вплотную подобрались к королевскому клубу. Вторая победа подряд «Валенсии» помогла команде покинуть зону вылета. Место в группе аутсайдров занял «Хетафе». До окончания сезона осталось 7 туров.

Изменения в турнирной таблице

Лигочемпионская четвёрка испанского первенства осталась неизменной. Свои места сохранили «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

После матчей 31 тура на пятое место поднялся «Вильярреал». «Жёлтая субмарина» сместила с этой строчки «Бетис», который опустился на шестую позицию.

Календарь и таблица испанской Примеры

На две ступеньки вниз опустилась «Мальорка» (12 место), пропустив вперёд «Севилью» (11 место) и «Жирону» (10 место).

В нижней части турнирной таблицы тоже произлшли кардинальные перестановки. «Валенсия» покинула зону вылета, поднявшись с 18-го на 16-е место. Также взлетела вверх «Альмерия» (с 17-го на 15-е). Вниз скатились «Кадис» (с 15-го на 17-е) и «Хетафе» (с 16-го на 18-е).

Провал фаворитов

У «Барселоны» солидное преимущество над преследователями — 11 очков в плюсе. Команда может себе позволить расслабиться на финишном отрезке чемпионата.

Так получилось в 31-м туре, каталонский клуб на выезде потерпел поражение от «Райо Вальекано» (1:2). «Барселоне» удалось отквитать один мяч лишь на 83-й минуте встречи — автор гола Роберт Левандовский. У «сине-гранатовых» так и осталось 76 набранных очков.

После поражения от «Жироны» (2:4), второе место может потерять «Реал». Мадридцы за последние пять матчей уступили во второй раз. На данный момент у каталонского клуба — 65 пунктов.

Эдер Милитао globallookpress.com

На два балла меньше у «Атлетико», «матрасники» буквально на пятки наступают «Реалу». В минувшем туре «бело-красные» одержали волевую победу над «Мальоркой» (3:1).

До 45-й минуты «Атлетико» проигрывал, пока Де Пауль не забил гол в раздевалку. В самом начале второго тайма мадридцев вывел вперёд Альваро Мората. Добил соперника точный удар Янника Карраско на 77-й минуте встречи. У «Атлетико» в активе 63 набранных очка.

Еврокубковая зона

На четвёртом лигочемпионском месте уверенно держится «Реал Сосьедад». В 31-м туре команда разошлась миром с «Бетисом» (0:0). После матча сан-себастьянцы аккумулировали 55 очков. «Бетис» потеряв баллы, опустился на шестую строчку — это место Лиги конференций.

«Севилья» — «Вильярреал» globallookpress.com

На лигоевропейскую позицию поднялся «Вильярреал», который добился победы над «Эспаньолом» (4:2). В итоге коллектив набрал 50 баллов.

Зона вылета

«Эльче» в шаге от понижения в классе, клуб потерпел фиаско в матче с «Сельтой» (0:1). Еще одна неудачная игра и команда де-юре отправится в Сегунду.

У остальных команд ещё есть шансы спастись от вылета. К примеру, «Эспаньол», который занимает 19 место в таблице. Клубу не хватает двух побед, чтобы покинуть группу аутсайдеров.

18 строчку чемпионата занимает «Хетафе», у которого в активе 31 набранный балл. От спасительного 17-го места команду отделяет всего один пункт.

Что дальше?

Матчи 32 тура тура пройдут с 28 апреля по 1 мая. Откроет программу игрового дня встреча «Осасуны» и «Реал Сосьедада».

В субботу, 29 апреля свои поединки сыграют лидеры Ла Лиги. «Барселона» примет «Бетис», а «Реал» встретится с «Альмерией».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В воскресенье, 30 апреля в игру вступит «Атлетико». Мадридцы отпарвятся в гости к «Вальядолиду».