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    Ла Лига. «Барселона» мчится к титулу чемпиона

    Итоги 30-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона» после матча с «Атлетико» Мадрид
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    «Барселона» после матча с «Атлетико» Мадрид
    Лидеры испанского футбола «Барселона» и «Реал» ещё дальше оторвались от остальной группы команд. «Валенсия» победила и приблизилась к зоне спасения. До окончания сезона осталось 8 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    На положение команд в группе лидеров и аутсайдеров 30-й тур не повлиял. Изменения коснулись исключительно середины турнирной таблицы. Так «Осасуна» и «Мальорка» поднялись в чемпионате на 8 и 10 места соответственно. Свои позиции потеряли «Райо Вальекано» (9 место) и «Жирона» (11 место).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Рокировка произошла между «Севильей» (12 место) и «Сельтой» (13 место), а также «Кадисом» (15 место) и «Хетафе» (16 место). Остальные клубы испанского чемпионата остались на прежних позициях.

    Первая тройка

    Сезон близится к своему завершению, команды занимающие на данный момент первые три строчки, скорее всего так и останутся на своих местах. Возглавляет Ла Лигу «Барселона», у каталонцев в активе 76 очков, это на 11 баллов больше, чем у «Реала», который идёт на второй строчке.

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  • Вчера

    • В рамках минувшего игрового дня каталонцы нанесли минимальное поражение «Атлетико» (1:0), который занимает третью строчку. Единственный и победный гол в составе «Барселоны» на 44-й минуте забил Ферран Торрес. Таким образом «сине-гранатовые» не только выиграли, но и прервали голевую засуху. Ранее «Барса» разошлась миром с «Хетафе» (0:0) и «Жироной» (0:0).

    Марко Асенсио, игрок «Реала»
    globallookpress.com

    На втором месте крепко засел «Реал», мадридцы в 30 туре смогли выиграть у «Сельты» (2:0). За королевский клуб голами отметились Марко Асенсио и Эдер Милитан. Итак, после матчей 30-го тура «Реал» набрал 65 очков, у «Атлетико» осталось 60 баллов.

    Еврозона

    Лигочемпионскую четвёрку чемпионата Испании замыкает «Реал Сосьедад». Сан-Себастьянцы выиграли у «Райо Вальекано» (2:1) и набрали 54 очка.

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    • Удалось увеличить отрыв от «Бетиса» до шести очков, который идёт следом на пятой строчке. Дело в том, что сам «Бетис» не смог переиграть «Осасуну», уступив со счётом 2:3.

    На шестом месте чемпионата расположился «Вильярреал». «Жёлтая субмарина» в рамках минувшего игрового дня уступила «Севильи» (1:2).

    Зона вылета

    Постепенно проясняется ситуация в зоне вылета. «Эльче» приближается к тому, чтобы покинуть Примеру. Команда потерпела новое поражение, уже 21 по счёту. На этот раз коллектив проиграл «Валенсии» (0:2) — своему главному оппоненту в битве за выживание.

    «Валенсия»
    globallookpress.com

    У «Эльче» осталось 13 пунктов и 20 место в таблице, а «Валенсия» набрала 30 пунтов и осталась на 18-й строчке. Ещё одна победа и «летучие мыши» могут покинуть зону вылета. С 28 очками на предпоследнем 19 месте идёт «Эспаньол». В 30 туре «бело-синие» разошлись миром с «Кадисом» (0:0).

    Тур № 31

    До окончания чемпионата командам остаётся сыграть ещё 8 туров. Матчи следующего игрового дня стартуют во вторник, 25 апреля и продлятся до четверга, 27 апреля.

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    «Барселона» отправится в гости к «Райо Вальекано». Игра пройдёт 26 апреля. На выезде сыграет и «Реал», мадрицы проведут встречу с «Жироной» на день раньше, 25 апреля. А вот «Атлетико» на своей арене примет «Мальорку».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Реал Сосьедад» попытается оторваться от «Бетиса» в турнирной таблице, для этого нужно обыграть соперника в очном противостоянии. Поединок состоится во вторник, 25 апреля.

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