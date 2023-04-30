«Вольфсбург» — «Майнц»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 30-го тура немецкой Бундеслигив родных стенах разобрался ссо счетом 3:0.

Точными ударами в составе хозяев поля отметились Йонас Винд (дважды) и Себастиан Борнов.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Майнц 3:0 Голы: 1:0 Йонас Винд (5'), 2:0 Себастиан Борнау (13'), 3:0 Йонас Винд (28') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Себастиан Борнау, Жозуа Гилявоги, Максанс Лакруа (Николя Коцца, 46'), Боте Баку, Феликс Нмеча, Максимилиан Арнольд, Якуб Каминьский (Килиан Фишер, 90'), Маттиас Сванберг (Янник Герардт, 83'), Йонас Винд (Джан-Лука Вальдшмидт, 83'), Патрик Виммер (Омар Мармуш, 90') Майнц: Людовик Ажорк (Маркус Ингвартсен, 61'), Ли Джэ Сон (Аймен Баркок, 61'), Карим Онисиво, Антони Каси, Доминик Кор, Леандро Мартинс (Антон Стах, 46'), Сильван Видмер (Данни да Коста, 65'), Эдмилсон Фернандеш (Аарон Мартин, 46'), Штефан Белл, Андреас Ханше-Ольсен, Робин Центнер Предупреждения: Штефан Белл (45 + 2'), Доминик Кор (54'), Аарон Мартин (66'), Себастиан Борнау (86')

Победа позволила «Вольфсбургу» набрать 46 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Майнца» 45 пунктов и восьмая строчка.