«Динамо» — «Факел»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги московскоев родных стенах проиграло воронежскомусо счетом 0:2.

Дублем в составе команды из Воронежа Георгий Гонгадзе. Один раз ему ассистировал Мохамед Браими, а второй он реализовал пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Факел 0:2 Голы: 0:1 Георгий Гонгадзе (49'), : (52'), 0:2 Георгий Гонгадзе (пенальти) (61') Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Даниэль Мишкич, Фёдор Смолов, Муми Нгамал Факел: Илья Свинов, Евгений Морозов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Андрей Мендель, Роман Акбашев, Ильнур Альшин, Георгий Гонгадзе, Хызыр Аппаев Предупреждения: Элазар Даса (5'), Игорь Калинин (33'), Даниэль Мишкич (42'), Дмитрий Скопинцев (46'), Ильнур Альшин (55')

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Таким образом, у «Динамо» осталось 39 очков и оно занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Факела» теперь 21 пункт и 14-я