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    «Факел» неожиданно переиграл «Динамо»

    «Динамо» — «Факел»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 25-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» в родных стенах проиграло воронежскому «Факелу» со счетом 0:2.

    «Факел»
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    «Факел»

    Дублем в составе команды из Воронежа Георгий Гонгадзе. Один раз ему ассистировал Мохамед Браими, а второй он реализовал пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Факел 0:2
    Голы: 0:1 Георгий Гонгадзе (49'), : (52'), 0:2 Георгий Гонгадзе (пенальти) (61') Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Даниэль Мишкич, Фёдор Смолов, Муми Нгамал Факел: Илья Свинов, Евгений Морозов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Андрей Мендель, Роман Акбашев, Ильнур Альшин, Георгий Гонгадзе, Хызыр Аппаев Предупреждения: Элазар Даса (5'), Игорь Калинин (33'), Даниэль Мишкич (42'), Дмитрий Скопинцев (46'), Ильнур Альшин (55')

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, у «Динамо» осталось 39 очков и оно занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Факела» теперь 21 пункт и 14-я

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