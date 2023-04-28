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    «Бохум» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 30-го тура Бундеслиги между «Бохумом» и дортмундской «Боруссией»

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    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем
    Сегодня в 21:30 по московскому времени лидер турнирной таблицы чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда сыграет на выезде против «Бохума». За ходом стартового матча 30-го тура Бундеслиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Бохум»

    «Бохум» по итогам 29-го тура Бундеслиги занимает 15-е место в турнирной таблице и опережает «Штутгарт», находящийся в зоне стыковых матчей, на 2 балла. На счету подопечных Томаса Леча 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 18 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 32:66. «Бохум» является худшим клубом Бундеслиги по игре в обороне в текущем сезоне.

    В предыдущем туре команда Леча дома потерпела крупное поражение от «Вольфсбурга» (1:5). Уже в первом тайме «Бохум» пропустил трижды, а во второй половине смогли ответить лишь одним забитым мячом, позволив сопернику еще два раза поразить свои ворота.

    Таким образом, к матчу с «Боруссией» «Бохум» подходит с серией из 4-х матчей без побед. За этот период команда из одноименного города дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. Последний раз «Бохум» праздновал успех 18 марта, одержав домашнюю победу над «Лейпцигом» (1:0) в рамках 25-го тура Бундеслиги.

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    «Боруссия»

    В предыдущем туре «Боруссия» впервые с 19 марта возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. Это произошло после поражения «Баварии» в гостях против «Майнца», в то время как сами дортмундцы дома без проблем разобрались с «Айнтрахтом» (4:0). Дублем в составе победителей отметился Мален, еще по одному забитому на счету Беллингема и Хуммельса.

    На данный момент на счету «Боруссии» 60 очков в 29-ти матчах: 19 побед, 3 ничьи и 7 поражений. Отрыв от «Баварии» составляет один балл. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 66:39.

    Подопечные Эдина Терзича не проигрывают в чемпионате Германии на протяжении трех матчей подряд. После поражение от «Баварии» (2:4) в 26-м туре «черно-желтые» одержали две победы и один раз сыграли вничью.

    Личные встречи

    В первом круге «Боруссия» на своем поле разгромила соперника со счетом 3:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету «шмелей» 6 побед, «Бохум» выиграл одну встречу и еще трижды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бохум» — «Боруссия» Дортмунд с коэффициентом 2.70.

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