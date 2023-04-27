Полузащитник «Краснодара» Кади больше не сыграет в этом сезоне

Полузащитник «Краснодара»пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы головы, полученной в недавнем матче со «Спартаком» (3:4).

Как сообщает Sport24, бразильский футболист восстановится только к началу следующего сезона.

«После полученной травмы реабилитация будет длиться 15-20 дней, затем тщательное восстановление в районе одного-двух месяцев.

Также все это время игрок будет носить специальную защитную маску.

Скорее всего, Кади вернется в строй уже на летних сборах "Краснодара" для подготовки к следующему сезону», — сказал источник издания.

Кади перешел в «Краснодар» в начале 2023 года. В семи матчах РПЛ он забил три гола и сделал одну результативную передачу.