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    Полузащитник «Краснодара» Кади больше не сыграет в этом сезоне

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    Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы головы, полученной в недавнем матче со «Спартаком» (3:4).

    Кади Боржес получил травму после столкновения с капитаном «Спартака» Георгием Джикией
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    Кади Боржес получил травму после столкновения с капитаном «Спартака» Георгием Джикией

    Как сообщает Sport24, бразильский футболист восстановится только к началу следующего сезона.

    «После полученной травмы реабилитация будет длиться 15-20 дней, затем тщательное восстановление в районе одного-двух месяцев.

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    • Также все это время игрок будет носить специальную защитную маску.

    Скорее всего, Кади вернется в строй уже на летних сборах "Краснодара" для подготовки к следующему сезону», — сказал источник издания.

    Кади перешел в «Краснодар» в начале 2023 года. В семи матчах РПЛ он забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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