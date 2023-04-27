Полузащитник «Краснодара» Кади больше не сыграет в этом сезоне

Кади Боржес получил травму после столкновения с капитаном «Спартака» Георгием Джикией Фото: globallookpress.com
Как сообщает Sport24, бразильский футболист восстановится только к началу следующего сезона.
«После полученной травмы реабилитация будет длиться 15-20 дней, затем тщательное восстановление в районе одного-двух месяцев.
Также все это время игрок будет носить специальную защитную маску.
Скорее всего, Кади вернется в строй уже на летних сборах "Краснодара" для подготовки к следующему сезону», — сказал источник издания.
Кади перешел в «Краснодар» в начале 2023 года. В семи матчах РПЛ он забил три гола и сделал одну результативную передачу.