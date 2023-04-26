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    «Атлетико» одержал волевую победу над «Мальоркой»

    «Атлетико» — «Мальорка»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» со счетом 3:1 победил «Мальорку» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

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    На 20-й минуте Матия Настасич вывел «островитян» вперед. В конце первого тайма «матрасники» счет сравняли благодаря голу Родриго Де Пауля.

    В тайме втором голы Альваро Мораты и Янника Карраско принесли мадридцам победу. В эпизодах с первым и третьим голом хозяев результативной передачей отметился Антуан Гризманн.

    Примера. 31-й тур
    Атлетико — Мальорка 3:1 (1:1, 2:0)
    Голы: 0:1 — 20 Настасич, 1:1 — 45 Де Поль, 2:1 — 47 Мората, 3:1 — 77 КарраскоАтлетико Грбич, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Карраско, Коке (Кондогбиа, 79), Де Поль (Сауль, 63), Лемар (Барриос, 63), Гризманн, Мората (Корреа, 79)Мальорка Райкович, Маффео, Настасич (Санчес, 46), Хаджикадунич, Копете, Коста, Дани Родригес, Морланес (Ндиайе, 56), Баба, Анхель Родригес (Ли Кан Ин, 56), Пратс (Мурики, 55)

    Теперь у «Атлетико» 63 очка. Он закрепился на 3-й позиции в таблице. «Мальорка» с 40 баллами идет 11-й.

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