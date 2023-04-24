Сафонов о поражении «Краснодара»: Мы контролировали ход игры, но нам не повезло

Голкипероценил игру своей команды в матче 24-го тура РПЛ со(3:4).

«Мы играли хорошо. В пропущенных голах сегодня больше сказывалось невезение. Все голы были необязательные. Мне кажется, можно было ставить пенальти на Эдике.

Не могу сказать, что мы сегодня были сильно хуже. Когда "Спартак" пытался нас прессинговать, мы хорошо выходили из обороны. Мы могли контролировать ход игры, но не повезло», — передает слова Сафонова Чемпионат.

«Краснодар» вел в счет 2:0 и 3:2, но по итогу упустил преимущество. После этого матча краснодарская команда занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 38-ю очками в активе.