«Сампдория» — «Специя»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Бруно Амионе гости ответили точным ударом Даниэле Верди.
Футбол. Италия. Серия А
Сампдория — Специя 1:1
Голы: 1:0 Бруно Амионе (23'), 1:1 Даньеле Верде (59') Сампдория: Никола Равалья, Корай Гюнтер, Джейсон Мурильо (Филип Джуричич, 72'), Бруно Амионе (Marios Oikonomou, 78'), Алессандро Дзаноли, Мехди Лери, Томас Ринкон, Гарри Уинкс (Эмирхан Илькхан, 79'), Томмазо Ауджелло, Сэм Ламмерс (Хесе Родригес, 72'), Маноло Габбьядини Специя: Дэниел Мальдини (Даньеле Верде, 31'), M'bala Nzola, Эммануэль Гьяси, Мехди Бурабья (Кевин Агудело, 79'), Сальваторе Эспозито, Олбин Экдаль (Виктор Коваленко, 90'), Симоне Бастони (Аркадиуш Реца, 79'), Пшемыслав Висневски, Димитриос Николау (Маттиа Кальдара, 90'), Кельвен Амьен-Аду, Йерун Зут Предупреждения: Корай Гюнтер (67'), Симоне Бастони (73')
По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Сампдория» (17 очков) — последняя, двадцатая, «Специя (27 пунктов) — семнадцатая.