ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомБенефис Малкома. «Зенит» отомстил «Динамо» за вылет из Кубка России
  • 18:28
    • «Бавария» проиграла «Майнцу» в Бундеслиге
  • 23:57
    • «Реал» уверенно переиграл «Сельту»
  • 21:32
    • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Айнтрахт» и возглавила таблицу Бундеслиги
  • 21:01
    • «Зенит» дома победил «Динамо»
  • 20:38
    • Хет-трик Мареза вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
    Все новости спорта

    «Сампдория» и «Специя» расписали мировую

    «Сампдория» — «Специя»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Сампдория Специя
    В матче 31-го тура итальянской Серии А «Сампдория» и «Специя» сыграли вничью 1:1.

    «Специя»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Специя»

    На гол Бруно Амионе гости ответили точным ударом Даниэле Верди.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Специя 1:1
    Голы: 1:0 Бруно Амионе (23'), 1:1 Даньеле Верде (59') Сампдория: Никола Равалья, Корай Гюнтер, Джейсон Мурильо (Филип Джуричич, 72'), Бруно Амионе (Marios Oikonomou, 78'), Алессандро Дзаноли, Мехди Лери, Томас Ринкон, Гарри Уинкс (Эмирхан Илькхан, 79'), Томмазо Ауджелло, Сэм Ламмерс (Хесе Родригес, 72'), Маноло Габбьядини Специя: Дэниел Мальдини (Даньеле Верде, 31'), M'bala Nzola, Эммануэль Гьяси, Мехди Бурабья (Кевин Агудело, 79'), Сальваторе Эспозито, Олбин Экдаль (Виктор Коваленко, 90'), Симоне Бастони (Аркадиуш Реца, 79'), Пшемыслав Висневски, Димитриос Николау (Маттиа Кальдара, 90'), Кельвен Амьен-Аду, Йерун Зут Предупреждения: Корай Гюнтер (67'), Симоне Бастони (73')

    Календарь и таблица Серии А

    По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Сампдория» (17 очков) — последняя, двадцатая, «Специя (27 пунктов) — семнадцатая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Долгожданная победа каталонцев?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Наполи» обидит «Старую Сеньору»
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Смогут ли ЦСКА и «Локомотив» выявить сильнейшего?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.23
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Рух
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алькарас — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры