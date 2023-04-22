Рязанцев: У нас еще есть возможность остаться в РПЛ

Полузащитник московскогопрокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ с подмосковными(2:4).

«После пенальти была ничейная игра. Но мы провалили этот отрезок. "Химки" в течение восьми минут забили три гола или что-то вроде того.

Думаю, что "Химки" и мы боремся больше с "Факелом" и "Пари НН". Конечно, каждые очки важны. Но шансы по-прежнему остаются. Каждое очко нужно: и ничьи, и победы. Но у нас впереди есть ещё семь игр.

Не хотелось бы думать о приближении вылета. У нас еще есть возможность остаться в РПЛ. Мы должны сконцентрироваться на оставшихся матчах и попытаться заработать максимальное количество очков.

Если "Торпедо" вылетит, готов ли остаться в ФНЛ? У меня контракт до конца сезона. Всё будем обсуждать уже после», — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

После этого матча «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 17-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 16-й позиции (13).