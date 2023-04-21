«Ювентус» хочет уволить Аллегри и назначить Зидана

Зинедин Зидан Фото: globallookpress.com
В случае увольнения Массимилиано Аллегри руководство туринского клуба надеется договориться с Зинедином Зиданом.
Назначение француза на пост главного тренера — приоритетная цель «Ювентуса», сообщает RMC Sport.
Также отмечается, что Зидан планирует возобновить тренерскую деятельность этим летом.
При этом авторитетное французское издание L`Equipe утверждает, что «Пари Сен-Жермен» в очередной раз попытается уговорить Зидана возглавить команду.
Напомним, после ухода из «Реала» летом 2021 года Зидан рассчитывал занять пост главного тренера сборной Франции, но местная федерация вскоре после ЧМ-2022 продлила контракт с Дидье Дешамом.
Ранее сообщалось, что Зидану предложили 120 млн евро за два года работы в Саудовской Аравии.