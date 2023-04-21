«Ювентус» хочет уволить Аллегри и назначить Зидана

рассматривает возможность смены главного тренера после завершения сезона.

В случае увольнения Массимилиано Аллегри руководство туринского клуба надеется договориться с Зинедином Зиданом.

Назначение француза на пост главного тренера — приоритетная цель «Ювентуса», сообщает RMC Sport.

Также отмечается, что Зидан планирует возобновить тренерскую деятельность этим летом.

При этом авторитетное французское издание L`Equipe утверждает, что «Пари Сен-Жермен» в очередной раз попытается уговорить Зидана возглавить команду.

Напомним, после ухода из «Реала» летом 2021 года Зидан рассчитывал занять пост главного тренера сборной Франции, но местная федерация вскоре после ЧМ-2022 продлила контракт с Дидье Дешамом.

Ранее сообщалось, что Зидану предложили 120 млн евро за два года работы в Саудовской Аравии.