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    «Ювентус» хочет уволить Аллегри и назначить Зидана

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    «Ювентус» рассматривает возможность смены главного тренера после завершения сезона.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    В случае увольнения Массимилиано Аллегри руководство туринского клуба надеется договориться с Зинедином Зиданом.

    Назначение француза на пост главного тренера — приоритетная цель «Ювентуса», сообщает RMC Sport.

    Также отмечается, что Зидан планирует возобновить тренерскую деятельность этим летом.

    При этом авторитетное французское издание L`Equipe утверждает, что «Пари Сен-Жермен» в очередной раз попытается уговорить Зидана возглавить команду.

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    • Напомним, после ухода из «Реала» летом 2021 года Зидан рассчитывал занять пост главного тренера сборной Франции, но местная федерация вскоре после ЧМ-2022 продлила контракт с Дидье Дешамом.

    Ранее сообщалось, что Зидану предложили 120 млн евро за два года работы в Саудовской Аравии.

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