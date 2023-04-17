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    Зидану предлагают 120 млн евро за два года работы в Саудовской Аравии

    Футбол Криштиану Роналду Реал Мадрид Футбол Франции
    Зинедин Зидан может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Как сообщает Marca, француз получил щедрое предложение от «Аль-Насра».

    Саудовский клуб готов заплатить Зидану 120 миллионов евро по двухлетнему контракту.

    «Аль-Наср» в начале апреля отправил в отставку французского специалиста Руди Гарсию, вместо которого пост главного тренера занял Динко Еличич.

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    • Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью предложили контракт на 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии.

    Напомним, с декабря 2022 года за «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду.

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