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    Моуринью предложили контракт на 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии

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    Жозе Моуринью может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    По информации Corriere dello Sport, местные шейхи предложили португальцу двухлетний контракт с зарплатой 60 миллионов евро за сезон.

    У Моуринью при этом будет возможность выбрать место работы из трех вариантов — в сборной Саудовской Аравии, «Аль-Насре» или «Аль-Ахли».

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    • В текущем сезоне Моуринью возглавляет «Рому». Ранее сообщалось, что он может вернуться в «Челси», который продолжает искать замену Грэму Поттеру.

    Напомним, за «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду.

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