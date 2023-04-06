Моуринью предложили контракт на 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии

может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате

По информации Corriere dello Sport, местные шейхи предложили португальцу двухлетний контракт с зарплатой 60 миллионов евро за сезон.

У Моуринью при этом будет возможность выбрать место работы из трех вариантов — в сборной Саудовской Аравии, «Аль-Насре» или «Аль-Ахли».

В текущем сезоне Моуринью возглавляет «Рому». Ранее сообщалось, что он может вернуться в «Челси», который продолжает искать замену Грэму Поттеру.

Напомним, за «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду.