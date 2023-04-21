Главный тренер «Фиорентины» Итальяно высказался о победе своей команды в ЛК

Главный тренероценил игру своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с польским(2:3).

«Это случилось и с "Брагой" — матч усложнился, когда это казалось немыслимым. Формальность, но в Европе никогда нельзя быть уверенным.

Наша цель состояла в том, чтобы пройти раунд, и мы это сделали. Мы довольны этим. Я думаю, что "Фиорентина" хорошо сыграла в первом тайме.

Во втором у нас были трудные моменты, но, к счастью, мы остались в игре и нам удалось пройти в следующий раунд», — приводит слова Итальяно пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Фиорентина» разгромила «Лех» со счетом 4:1, а во втором матче уступила 2:3. Итальянская команда прошла в полуфинал Лиги конференций.