ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов?
  • 23:56
    • «Севилья» разгромила МЮ и вышла в полуфинал Лиги Европы
  • 00:04
    • «Байер» уверенно прошел «Юнион» в четвертьфинале Лиги Европы
    Все новости спорта

    Главный тренер «Фиорентины» Итальяно высказался о победе своей команды в ЛК

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Фиорентина Лех Познань
    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно оценил игру своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с польским «Лехом» (2:3).

    Винченцо Итальяно
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винченцо Итальяно

    «Это случилось и с "Брагой" — матч усложнился, когда это казалось немыслимым. Формальность, но в Европе никогда нельзя быть уверенным.

    Наша цель состояла в том, чтобы пройти раунд, и мы это сделали. Мы довольны этим. Я думаю, что "Фиорентина" хорошо сыграла в первом тайме.

    Во втором у нас были трудные моменты, но, к счастью, мы остались в игре и нам удалось пройти в следующий раунд», — приводит слова Итальяно пресс-служба УЕФА.

  • «Фиорентина» прошла в полуфинал Лиги Европы
  • Читайте по теме

    • В первом матче «Фиорентина» разгромила «Лех» со счетом 4:1, а во втором матче уступила 2:3. Итальянская команда прошла в полуфинал Лиги конференций.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома ЦСКА качнет серию в свою пользу
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Канониры» разгромят «святых»
  • «Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Парижане разгромят аутсайдера
  • «Анже» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Химки — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Каспий
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джумхур — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры