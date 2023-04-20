Семак о гегемонии «Зенита» в РПЛ: Терпеть надо с любовью

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами.
«Такой вопрос — журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу.
К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв?
Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.
Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде.
Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет.
Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».