Семак о гегемонии «Зенита» в РПЛ: Терпеть надо с любовью

Главный тренер «Зенита»высказался о возможном изменении формата российской Премьер-лиги.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами.

«Такой вопрос — журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу.

К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв?

Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.

Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде.

Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет.

Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».