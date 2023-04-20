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    Семак о гегемонии «Зенита» в РПЛ: Терпеть надо с любовью

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном изменении формата российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами.

    «Такой вопрос — журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу.

    К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв?

    Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.

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    • Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде.

    Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет.

    Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

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