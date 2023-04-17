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    Павлюченко: Кто говорит, что «Зенит» еще не чемпион — они футбол с вертолета смотрят?

    Футбол Зенит Спартак Ростов ЦСКА
    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что «Зенит» уже можно поздравлять с победой в чемпионате России.

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    «Кто говорит, что "Зенит" еще не чемпион — они футбол с вертолета смотрят? Я тоже могу сказать, что с чемпионством уже все понятно. Я говорил, что есть "Зенит" и все остальные (смеется).

    Пускай на меня не обижаются, но я не вижу, кто может догнать "Зенит" и стать чемпионом. Не вижу сегодня такой команды. Да, за второе и третье места будут биться "Спартак", "Ростов" и ЦСКА.

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    • Для того чтобы упустить титул, "Зениту" надо все проиграть, а остальным все выиграть — это нереально. Мое мнение, что чемпион в РПЛ уже есть», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

    «Зенит» занимает первое место в РПЛ, опережая «Ростов» на девять очков, а «Спартак» — на десять.

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