Слуцкий: Ничья в матче «Ростова» и «Зенита» — последняя гастроль интриги

Леонид Слуцкий Фото: globallookpress.com
«Говорил, что этот матч — последняя гастроль интриги в чемпионате. Так и было.
"Зенит" стратегически играл на 0:0, они ушли от короткого розыгрыша, "Ростов" был готов прессинговать.
Думаю, Сергея Семака стратегически устраивал ничейный счет, хотя "Зенит" был ближе к победе.
Девять очков сохранились — такое расстояние не отыгрывается в семи турах», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
«Зенит» занимает первое место в РПЛ, опережая «Ростов» на девять очков, а «Спартак» — на десять.