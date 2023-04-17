Слуцкий: Ничья в матче «Ростова» и «Зенита» — последняя гастроль интриги

Известный тренерподвел итоги центрального матча 23-го тура РПЛ между(0:0).

«Говорил, что этот матч — последняя гастроль интриги в чемпионате. Так и было.

"Зенит" стратегически играл на 0:0, они ушли от короткого розыгрыша, "Ростов" был готов прессинговать.

Думаю, Сергея Семака стратегически устраивал ничейный счет, хотя "Зенит" был ближе к победе.

Девять очков сохранились — такое расстояние не отыгрывается в семи турах», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ, опережая «Ростов» на девять очков, а «Спартак» — на десять.