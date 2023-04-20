Ла Лига не позволит «Барселоне» зарегистрировать контракт Месси

Президент Ла Лигизаявил, чтоне сможет подписатьиз-за финансовых проблем.

По словам Тебаса, текущее финансовое состояние не позволит каталонскому клубу зарегистрировать контракт Месси.

«Могу сказать, что сейчас это невозможно, однако времени еще много, все может измениться.

Я поклонник Месси, он по-прежнему остается лучшим игроком мира, но мы не собираемся менять правила только ради того, чтобы Лео вернутся в "Барселону".

Думаю, "Барселона" может сделать все, чтобы подписать Месси. Судя по тому, что я читал, у него есть желание вернуться.

Но на сегодняшний день сделка невозможна. При этом повторюсь, у "Барсы" есть шанс изменить ситуацию. Это сложно, но все-таки реально», — приводит слова Тебаса Marca.

Сообщалось, что Месси готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону».

Также появилась информация, что Месси решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Одной из причин такого решения называли нежелание соглашаться на сокращение зарплаты.

Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в общении с болельщиками заявил, что Месси вернется в команду.

Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Сине-гранатовые не смогли продлить контракт с легендой клуба из-за финансовых правил Ла Лиги.