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    Ла Лига не позволит «Барселоне» зарегистрировать контракт Месси

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    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет подписать Лионеля Месси из-за финансовых проблем.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По словам Тебаса, текущее финансовое состояние не позволит каталонскому клубу зарегистрировать контракт Месси.

    «Могу сказать, что сейчас это невозможно, однако времени еще много, все может измениться.

    Я поклонник Месси, он по-прежнему остается лучшим игроком мира, но мы не собираемся менять правила только ради того, чтобы Лео вернутся в "Барселону".

    Думаю, "Барселона" может сделать все, чтобы подписать Месси. Судя по тому, что я читал, у него есть желание вернуться.

    Но на сегодняшний день сделка невозможна. При этом повторюсь, у "Барсы" есть шанс изменить ситуацию. Это сложно, но все-таки реально», — приводит слова Тебаса Marca.

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    • Сообщалось, что Месси готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону».

    Также появилась информация, что Месси решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Одной из причин такого решения называли нежелание соглашаться на сокращение зарплаты.

    Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в общении с болельщиками заявил, что Месси вернется в команду.

    Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Сине-гранатовые не смогли продлить контракт с легендой клуба из-за финансовых правил Ла Лиги.

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