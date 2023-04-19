Сафонов об «Акроне»: Команда только что обыграла «Спартак», как ее можно воспринимать?

Вратарь «Краснодара»считает, что «Акрон» нужно воспринимать, как серьезного соперника. Клуб выбил из турнира «Спартак», благодаря чему прошел в финал Кубка России Пути регионов.

«Команда только что обыграла "Спартак", как ее можно воспринимать? Как серьезный вызов. Но я знаю, что "Акрон" — команда такого уровня, что, если мы сыграем в полную мощь, без расслабленности, покажем именно наш футбол, тогда у нас проблем точно не будет.

Думаю, что прыгнуть выше нас в своей лучшей форме у них не получится. Все зависит только от нас. Если мы проведем хотя бы хороший матч, то он закончится победой», — приводит комментарий Сафонова официальный телеграм-канал Кубка России.

«Краснодар» и «Акрон» проведут финальный поединок в турнире 4 мая. Игра пройдет в Краснодаре. После этого победитель сыграет во втором раунде финальной стадии.