Футболист «Вильярреала» подал заявление в полицию на Вальверде

Футболист «Вильярреала»написал заявление в полицию на полузащитника мадридского «Реала», сообщает Marca.

После матча чемпионата Испании в Мадриде между «Реалом» и «Вильярреалом», который закончился победой гостей 3:2, Баэна поругался с Вальверде. После словесной перепалки у клубного автобуса, уругваец ударил в лицо Баэну.

«Футболист "Вильярреала" Алекс Баэна подвергся нападению, когда шел к автобусу команды после матча против "Реала" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Столкнувшись с такой ситуацией, игрок решил подать соответствующую жалобу на агрессора в национальную полицию.

В очередной раз "Вильярреал" демонстрирует свое неприятие любого акта насилия и твердо верит в версию своего игрока, которого будет поддерживать на протяжении всего этого процесса», — говорится в заявлении «Вильярреала».