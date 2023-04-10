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    Футболист «Вильярреала» подал заявление в полицию на Вальверде

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    Футболист «Вильярреала» Алекс Баэна написал заявление в полицию на полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает Marca.

    Алекс Баэна
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    Алекс Баэна

    После матча чемпионата Испании в Мадриде между «Реалом» и «Вильярреалом», который закончился победой гостей 3:2, Баэна поругался с Вальверде. После словесной перепалки у клубного автобуса, уругваец ударил в лицо Баэну.

    «Футболист "Вильярреала" Алекс Баэна подвергся нападению, когда шел к автобусу команды после матча против "Реала" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Столкнувшись с такой ситуацией, игрок решил подать соответствующую жалобу на агрессора в национальную полицию.

    В очередной раз "Вильярреал" демонстрирует свое неприятие любого акта насилия и твердо верит в версию своего игрока, которого будет поддерживать на протяжении всего этого процесса», — говорится в заявлении «Вильярреала».

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