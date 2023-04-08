ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Онлайн
  • 13:50
    • Стали известны составы на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
  • 10:09
    • Кержаков рассказал, как рассылал по email резюме европейским клубам
  • 09:40
    • Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ
    Все новости спорта

    Стали известны составы на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Эвертон
    «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» опубликовали составы на матч 30-го тура английской Премьер-лиги.

    Ваут Вегхорст
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ваут Вегхорст

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Маласиа, Фред, Забитцер, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Вегхорст.

    «Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Тарковски, Годфри, Дэвис, Гейе, Онана, Макнил, Айуоби, Грей.

    Матч между этими командами состоится 8 апреля в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками в активе. «Эвертон» располагается на 16-й позиции (27).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» не выявят сильнейшего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Армейские» соперники вновь опустят результативность вниз
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Споткнется ли «Манчестер Юнайтед» на «Эвертоне»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры