Стали известны составы на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

опубликовали составы на матч 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Маласиа, Фред, Забитцер, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Вегхорст.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Тарковски, Годфри, Дэвис, Гейе, Онана, Макнил, Айуоби, Грей.

Матч между этими командами состоится 8 апреля в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками в активе. «Эвертон» располагается на 16-й позиции (27).